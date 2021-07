Variante Delta, più contagi e morti ma ricoveri sotto controllo: picco a Ferragosto

I nuovi casi positivi registrati ieri, 6.171, con un tasso di positività al 2,7 per cento, ci hanno riportato a numeri di infezioni giornaliere simili a quelle di metà maggio, quando però le persone ricoverate per Covid erano il 600 per cento in più. Gimbe, associazione indipendente che analizza i dati, ha spiegato nel suo report che la quarta ondata è in corso: «Dopo 15 settimane di calo, tornano a salire le vittime: 111 nell'ultima...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati