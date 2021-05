I vaccini Pfizer e AstraZeneca sono in grado di fornire una protezione anche dalla variante indiana del virus Covid. A dimostrarlo è uno studio britannico condotto dalla Public Health England che definisce i vaccini contro il coronavirus Pfizer e AstraZeneca come «altamente efficaci», dopo due dosi, contro la variante identificata in India.

