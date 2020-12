Variante inglese Covid, Locatelli: «Non è più pericoloso, solo più contagioso. Il vaccino resterà efficace»

La variante inglese del coronavirus non è più pericolosa e non ci saranno misure più drastiche: le parole tranquillizzanti vengono da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, stasera ospite a Carta Bianca con Bianca Berlinguer su Raitre. «Con variante inglese virus è previsto un nuovo lockdown più lungo? Escludo misure più drastiche, non ci sono elementi al momento per pensare ad un simile scenario», ha detto.

«La variante inglese non è più pericolosa, semmai ha un indice di contagiosità maggiore. Dalle informazioni che abbiamo la prima volta che questa variante si è manifestata nel Regno Unito è stata il 20 settembre scorso, poi si è diffusa nel Sud della Gran Bretagna. Ma non ho alcun sospetto sull'intempestività dei colleghi inglesi nel comunicarci questa informazione», ha aggiunto. «Con questa variante la campagna vaccinale subirà rallentamenti? Escludo questa ipotesi - dice - nessun allarmismo. I dati che abbiamo a disposizione fanno ritenere improbabile che questa variante faccia perdere di efficacia il vaccino».

Ultimo aggiornamento: 22:16

