Il virologo Galli: «Variante inglese, subito lockdown e vaccinazioni»

Professor Massimo Galli, direttore di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, la variante inglese del virus fa paura. Eravamo preparati?

«Era solo una questione di tempo: nelle ultime due settimane abbiamo osservato una serie di mutazioni del virus e fra queste quella inglese sembra aver preso il sopravvento. Più alto è il numero dei contagiati maggiore è la possibilità che il virus muti».

Variante inglese, l’Iss chiede il giro di vite. Gelmini: sì al rigore se necessario



Siamo di fronte alla tanto temuta terza ondata?

«I dati che abbiamo a disposizione necessitano di un approfondimento maggiore. Ma è chiaro che il virus circola ancora. E molto».



Dunque, da solo il vaccino non basta?

«Sembra che per ora il vaccino sia abbastanza efficace contro la variante inglese sebbene questa sembri colpire di frequente anche i minori. Ma certamente non si deve venir meno a misure di restrizione che in questo momento restano fondamentali. Più i tempi si dilatano, più il virus ha la possibilità e capacità di mutare».



Allora lei concorda con il suo collega Ricciardi: serve un altro lockdown serio...

«Come si fa a non concordare con quanto sostiene Ricciardi? Inoltre, quello che stiamo osservando in questi giorni dimostra che il sistema di controllo a colori nelle Regioni non può funzionare».



Perché?

«Perché la coperta è corta: te la porti sul naso e ti scopri i piedi. È una soluzione che si è dimostrata insufficiente e inefficace in un contesto in cui stiamo osservando frequenti varianti di un virus che continua a farci sorprese ma che poi, agli occhi di addetti ai lavori attenti, tanto sorprese non sono».



Avevate previsto tutto?

«Rispetto ad altri virus a Rna questo virus non muta molto; se mutasse troppo infatti andrebbe incontro a un crash ma muta abbastanza per crearci dei problemi».



È, nella sua cattiveria, un virus intelligente?

«Si replica in maniera ordinata. Quando è stato inventato il Ddt alcune specie di mosche sono con il tempo mutate geneticamente per diventare resistenti a questo insetticida. C'è stata insomma una selezione che ha prodotto un fenomeno evolutivo in grado di sorreggere questa mutazione. Anche per il virus le nuove varianti non potevano essere escluse a priori perché osservate anche dal punto di vista scientifico».



In che modo?

«Sia nel caso della variante inglese che in quella brasiliana ci sono stati test di laboratorio. Attenzione: non sto dicendo che qualcuno le ha fabbricate in laboratorio...».



Che cosa è stato osservato?

«Ecco: parallelamente allo sviluppo naturale delle mutazioni del virus, sono andati avanti anche dei test e studi scientifici. Per esempio sui topi è stato notato che a un certo punto il virus ha fatto una mutazione del 501y, vale a dire quella tipica della variante inglese. Ma non è tutto».



Continui...

«In Italia, alcuni studi condotti sul plasma iper-immune, hanno mostrato una mutazione del 484k che è quella caratterizzante delle varianti brasiliana e sudafricana. Insomma: questo per dire che il virus, se sotto stress, si modifica e che gli addetti ai lavori si aspettavano queste sorprese».



Ma quando diventeremo immuni?

«Le racconto questo. Quando si è cominciato a studiare la diffusione del virus in Brasile, specie nei luoghi che trasudano avventura e divertimento, si è visto che l'epidemia era galoppante grazie anche alla sottovalutazione del governo brasiliano. Questo ha portato all'immunità di gregge? No, semplicemente alla mutazione del virus, alla variante brasiliana che a causa del lassismo con cui l'epidemia è stata lì contrastata, ha consentito al virus di mutare».



Come ne verremo fuori?

«La ricetta è questa: compagna massiccia di vaccinazione e rigoroso regime di restrizioni. Queste misure vanno adottate contemporaneamente».



Salvini ha accusato Ricciardi e il Cts di utilizzare sistemi terroristici...

«Ricciardi è stato attaccato polemicamente nella sua veste di consulente del ministro. Ma, francamente, ha detto la verità...».



Nella campagna vaccinale l'Italia sta procedendo bene?

«Serve un coordinamento forte centrale che abbia la capacità di coinvolgere anche ogni possibile risorsa a livello periferico. Poi c'è un altro aspetto: dobbiamo vaccinare più persone possibili nel più breve tempo possibile ricordando che abbiamo anche alcune falle importanti come ad esempio, allo stato attuale, non abbiamo ancora un vaccino autorizzato per i minori di 16 anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA