Variante Kappa, ecco la nuova mutazione della Delta: cos'è e perché crea preoccupazione

A far paura adesso è anche la variante Kappa. La Kappa è uno dei sottotipi di variante indiana, la Delta. In questi giorni, dopo l’esponenziale aumento dei contagi in Gran Bretagna a causa della Delta, dove si inizia il tracciamento apposito, a spaventare è anche un’altra variante.

Variante Delta, nel Lazio dal 3,4% al 34,9% in un mese. D'Amato: «La maggior parte dei casi (75%) sono non vaccinati»

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati