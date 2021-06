E adesso spunta la variante Lambda, la mutazione di Sars-Cov-2 individuata per la prima volta in Perù nell'agosto 2020 e presente in diversi Paesi latino-americani. Per l'Oms è una «variante di interesse». Lo comunica l'Organizzazione mondiale della sanità, nell'aggiornamento epidemiologico settimanale.

APPROFONDIMENTI

