Uno studio dal Giappone, ancora in preprint e quindi in attesa di validazione dalla comunità scientifica, lancia l'allarme sulla variante Mu che sarebbe «altamente resistente agli anticorpi del vaccino e dei guariti dal Covid». Il 30 agosto 2021, l'Organizzazione mondiale della Sanità ha classificato la variante Mu (indicata come B.1.621) come nuova variante di interesse.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati