Varianti, l'allarme dalla Gran Bretagna. «Anni per debellare le mutazioni del virus»

Le varianti del Covid saranno un problema per la Gran Bretagna che potrebbe rimanere intrappolata per anni nella lotta contro le "mutazioni" del virus. Ne è convinto il professor Sir Ian Boyd, esperto di malattie infettive presso l'Università di St Andrews secondo il quale, proprio il sopraggiungere di queste varianti potrebbe bloccare o addirittura far naufragare i vaccini su cui si sta lavorando.

La principale arma nell'arsenale britannico per combattere il virus, cioè il vaccino, non impedisce alle persone di ammalarsi della variante sudafricana, che si sta già diffondendo nella comunità. Molti esperti ritengono che il vaccino protegga ancora da malattie gravi e dalla morte. Ma il professor Boyd e altri membri di Sage (un gruppo che riunisce un team di aziende specializzate nel settore dell’assistenza sanitaria) hanno però messo in guardia dalla riapertura di tutte le attività e dal ritorno precoce ad una vita normale. La fine del lockdown e la riapertura delle attività troppo presto potrebbe favorire la generazione di nuove varianti.

