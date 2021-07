De Luca: vaccinazioni da completare, senso di responsabilità in Campania

«Il green pass l'abbiamo fatto quattro mesi fa in Campania, anche se abbiamo un governo nazionale che è molto distratto da questo punto di vista. La nostra carta di vaccinazione la rilasciamo dopo la seconda dose. Avrebbero potuto seguire l'esempio della Campania sia il governo italiano che il governo francese e avrebbero risolto i problemi». Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca a chi gli chiedeva di commentare gli annunci di Emmanuel Macron sull'accesso a trasporti e ristoranti in Francia solo per i vaccinati. «Andremo avanti così: avremo la tessera di vaccinazione che consentirà di viaggiare con tranquillità, di prendere l'aereo e i treni, di andare al cinema, teatro e ristoranti però dobbiamo completare la vaccinazione».

«Sulla sanità abbiamo di fronte due sfide: completare la campagna di vaccinazione mantenendo comportamenti responsabili e continuare ad investire nella sanità a cominciare dalla medicina territoriale», ha aggiunto De Luca. Senza citarlo, stoccata rivolta a Matteo Salvini: «In Campania obbligatorio l'uso della mascherina anche all'esterno e dobbiamo cercare di essere seri. Abbiamo una variante che è particolarmente aggressiva soprattutto con i più giovani e poi perché siamo alla vigilia della riapertura dell'anno scolastico e la popolazione studentesca deve essere vaccinata».

Il governatore è intervenuto a margine della inaugurazione delle nuove apparecchiature all'ospedale San Pio di Benevento. «Una giornata importante», l'ha definita. «Questa azienda sta crescendo di livello e con il numero di 600 posti letto, a cui si arriverà a breve, diventerà tra i centri più grandi e attrattivi della Regione Campania». De Luca ha anche visitato numerosi reparti risistemati, accompagnato dal sindaco Clemente Mastella e dal direttore generale dell'azienda ospedaliera, Mario Ferrante. In particolare, sono stati inaugurati la nuova rianimazione con 10 posti letto, il centro di chirurgia robotica, la nuova risonanza, la nuova tac i rinnovati ingressi del padiglione Santa Teresa e del padiglione San Pio.