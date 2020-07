Virus, la lista delle attività più rischiose secondo 511 epidemiologi e scienziati Usa: «Sì alla spiaggia, no ai matrimoni»

Cosa si può fare (e non fare) in questo periodo di coronavirus? Giocare a tennis e andare in spiaggia sì, prendere un bus e la metro forse, andare a un matrimonio e a un concerto no. Il New York Times - in collaborazione con la Reuters - ha chiesto a un gruppo di 511 epidemiologi e specialisti in malattie infettive quali sono le cose che farebbero o meno in questo periodo di pandemia. Le più pericolose e le meno pericolose. Ne è venuta fuori una lista abbastanza chiara. Le loro risposte non sono linee guida per il pubblico e incorporano le circostanze di vita individuali degli intervistati, la tolleranza al rischio e le aspettative su quando ci saranno test diffusi, tracciabilità dei contatti, trattamento e vaccinazione per Covid-19.

Gli scienziati concordarono sul fatto che «le attività all'aperto e i piccoli gruppi» sono sempre più sicuri che stare «al chiuso o in mezzo alla folla» e che le mascherine sarebbero «necessarie per molto tempo». «L'aria fresca, il sole, la socializzazione e un'attività salutare saranno importanti tanto per la mia salute mentale quanto il mio benessere fisico», ha dichiarato Anala Gossai, scienziata di Flatiron Health, una società di tecnologie sanitarie, che ha affermato che socializza all'aperto e solo in estate.

Basso rischio

Andare in spiaggia

Fare campeggio

Giocare a golf e a tennis

Vedere il tuo dottore

Fermarsi a fare benzina

Andare in un museo

Prendere cibo da asporto

Medio rischio

Partecipare a una piccola cena

Andare in hotel

Andare al casinò

Andare dal parrucchiere

Fare un'escursione o un picnic all'aperto con gli amici

Inviare i bambini a scuola, al campo estivo o all'asilo

Lavorare in un ufficio condiviso

Prendere una metropolitana o un autobus

Viaggiare in aereo

Mangiare in un ristorante

Esercizio in palestra o palestra

Alto rischio

Partecipare a un matrimonio o un funerale

Abbracciare o stringere la mano quando saluti un amico

Uscire con qualcuno che non conosci bene

Frequentare una chiesa o un altro servizio religioso

Smettere di indossare regolarmente la mascherina

Partecipare a un evento sportivo, un concerto o uno spettacolo

Andare a ballare

Andare a un buffet

Alcuni epidemiologi hanno detto che si sarebbero astenuti da «quasi tutte le attività fino a quando un vaccino per il virus non fosse stato ampiamente distribuito». Altri hanno detto che avrebbero aspettato un vaccino per svolgere le attività al chiuso. «Per quanto odio lavorare a casa, penso che lavorare in uno spazio interno condiviso sia la cosa più pericolosa che facciamo», ha affermato Sally Picciotto dell'Università della California, Berkeley, sottolineando di aspettare «almeno un anno prima di tornare in ufficio».

Melissa Sharp, che ha recentemente ricevuto il dottorato, volerà presto in Europa per un meeting. Ma per ora, mentre sta in Florida con la famiglia, compresi i parenti ad alto rischio, «sono stata straordinariamente attenta, evitando attività rischiose».

Molti epidemiologi hanno affermato di non poter «mai più salutare le persone allo stesso modo». Il 42% del campione ha dichiarato di non abbracciare o stringere la mano per più di un anno e il 6% ha dichiarato che non avrebbe mai più fatto nulla.



