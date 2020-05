​Il virologo Pregliasco: «Questo virus ci terrà compagnia uno o due anni, prepariamoci al peggio»

Lo scenario è pesante. «Questo virus ci sta spiazzando con caratteristiche che non avevamo mai visto», ha detto ieri sera il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite di Di Martedì su La7. «Il virus ci terrà compagnia per uno o due anni, dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, quello delle pandemie del passato, con una ulteriore ondata. Potremo limitarla con un'azione di individuazione dei casi e di limitazione. Dobbiamo attrezzarci per far fronte al peggio nella speranza che la situazione diventi, invece, sempre più tranquilla e gestibile». «Speriamo che il coronavirus sia meno pesante nei suoi effetti - ha aggiunto - forse si modifica. Questi virus tendono a diventare più buoni, più diffusivi ma con meno complicanze».

Coronavirus, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico Spallanzani: «Virus indebolito? Lo dicono i pagliacci»

Ultimo aggiornamento: 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA