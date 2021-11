Virus respiratorio sinciziale, al via il monitoraggio in Campania

Non solo Covid. I genitori sono in ansia per il virus respiratorio sinciziale che colpisce neonati e lattanti, pronto soccorso e reparti risultano sovraffollati come mai negli ultimi anni. Al punto che «è in corso un monitoraggio dei ricoveri in Campania per migliorare ulteriormente la prevenzione», dice Francesco Raimondi, direttore della terapia intensiva neonatale al Policlinico Federico II che con la dottoressa Angela Umbaldo sta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati