Virus, Spallanzani: «Se tutto va bene vaccino entro primavera»

Coronavirus, il vaccino. «Se riusciamo ad essere veloci, oltre che bravi, entro fine anno concluderemo “il percorso” della sperimentazione e per la prossima primavera potremo avere il vaccino commercializzato. Domani, infatti, cominceremo a sperimentarlo ed è tutto italiano, Spallanzani, società ReiThera».

Leggi anche > Covid in Italia, crescono ancora i contagi

È quanto ha appena riferito all'aeroporto di Fiumicino il Direttore Sanitario dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. «Cominciamo la cosiddetta Fase 1 che è la fase della sicurezza e della immunogenicità: vale a dire che non ci devono essere effetti collaterali e che deve essere in grado di sviluppare anticorpi naturalizzanti. In autunno, quindi Fase 2 e 3 - conclude Vaia - probabilmente all'estero, sui malati, soprattutto in luoghi come il Brasile, il Messico ed in altri Paesi dove il contagio è molto più forte».

Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA