Visite gratuite al Policlinico Federico II per la quarta edizione della Open Week di Onda

Sabato 6 Aprile 2019, 19:26

Anche quest’anno l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II scende in campo mettendo a disposizione visite e consulenze gratuite per avvicinare le donne ai servizi di prevenzione, in occasione della 4° H-Open Week dedicata alla salute femminile promossa da Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna) e in programma da giovedì 11 a giovedì 18 aprile 2019.Visite e consulenze nutrizionali, esame bioimpedenziometrico, valutazione del rischio di osteoporosi e valutazione del dolore alla schiena, consulenze endocrinologiche, ma anche consulenze psicologiche presso lo Sportello Rosa. Nell'ambito della ginecologia, saranno rese disponibili visite finalizzate alla prevenzione oncologica e alla preservazione della fertilità. Inoltre, consulenze rivolte alle donne in menopausa per scegliere la giusta alimentazione con l’obiettivo di prevenire il diabete e le malattie metaboliche e consulenze diabetologiche per le donne che sono in gravidanza o la programmano.