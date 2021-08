Sicilia, oggi 868 casi e 9 morti: le province più colpite. Sale pressione ospedaliera: 11 nuovi ingressi in terapia intensiva

La Sicilia da giorni è la regione che sta trainando il contagio in Italia. Gli ultimi bollettini nazionali rilasciati dal ministero della Salute collocano l'isola in testa per numero di nuovi casi giornalieri e si fa sempre più largo il rischio di avvicinarsi al passaggio in zona gialla. Un rischio alto e concreto, al punto che l'andamento dei casi e dei ricoveri lascia prevedere che il passaggio possa avvenire dalla settimana del 23 agosto. I dati rilasciati oggi vedono 868 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 14.406 tamponi processati nell'isola (ieri erano 848 su 18.759 tamponi). L'incidenza sale quindi al 6% mentre ieri era al 4,5%. Gli attuali positivi sono 15.584 con un aumento di altri 387 casi. I guariti sono 472 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 9 vittime e il totale dei decessi sale a 6.109.

Sicilia, i dati ospedalieri e le province

Sul fronte ospedaliero sono adesso 518 i ricoverati, 20 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 59 i ricoverati, 9 in più. Sono invece 59 i pazienti ricoverati in Terapia intensiva con 11 nuovi ingressi rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 164, Catania 199, Messina 8, Siracusa 49, Ragusa 129, Trapani 59, Caltanissetta 94, Agrigento 133, Enna 33 .

L'occupazione in area medica e intensiva

La Sicilia resta al 14% subito sotto la soglia del 15% in area medica, considerata uno dei parametri che influiscono nel passaggio in zona gialla insieme all'occupazione delle terapie intensive e all'incidenza settimanale dei casi su 100.000 abitanti. In rianimazione la pressione è salita a quota 7%.

