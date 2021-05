Acne e salute dei giovani: in pista un progetto nelle scuole della dermatologia dell'Università Federico II

Stop all’acne: al via una campagna di prevenzione e informazione della Dermatologia dell’Università Federico II. I primi passi di “Io AcNo”, nuovo progetto messo in pista dall’Unità clinica federiciana diretta da Gabriella Fabbrocini muovono domani, mercoledì 12 maggio alle ore 11.30, quando sarà presentato il progetto in modalità telematica.

APPROFONDIMENTI BODY POSITIVITY Aurora Ramazzotti, il racconto doloroso della guerra all'acne:... INSTAGRAM Matilda De Angelis torna a mostrare l'acne: «Fiera delle... INSTAGRAM L'attrice Teresa Romagnoli e l'accettazione del proprio...



Rivolta in particolare agli adolescenti, ma anche a tanti adulti in cui la sintomatologia acneica è indotta dall’uso continuo e prolungato di mascherine, l’iniziativa si snoda lungo un arco di 12 mesi: «Un sistema di ambulatori mobili, infopoint e incontri mirati nelle strutture scolastiche - spiega Fabbrocini - consentirà al team di esperti della dermatologia federiciana, con il supporto di specialisti psicologi, da un lato di approfondire ed indagare le conseguenze della patologia acneica sulla qualità e gli stili di vita dei pazienti, dall’altro di favorirne il tempestivo e corretto triage mediante l’incontro tra le richieste di cure e di terapie mirate e i centri di riferimento regionali».



La fase operativa della campagna di informazione, prevenzione e cura (con il contributo non condizionante di Pierre Fabre), partirà subito dopo la pausa estiva, con l’avvio del nuovo anno scolastico.



«Spesso si tendono a sottovalutare i primi sintomi di questa patologia insidiosa che può incidere pesantemente sulla percezione di sé e sulla qualità della vita in una fase dell’esistenza di un giovane in cui consolida le relazioni e la sua maturazione intellettiva, culturale e sociale già minate pesantemente da un anno di pandemia - aggiunge il docente - senza dimenticare che in questo periodo storico la comunicazione passa principalmente attraverso l’immagine».



Gabriella Fabbrocini con Giuseppe Micali e Sara Cacciapuoti ha recentemente pubblicato un libro divulgativo sull’argomento per le Edizioni Minerva Medica. “L’acne ha diverse caratteristiche cliniche e patogenetiche che richiedono una risposta adeguata, in cui conta anche la tempestività oltre che l’approccio terapeutico che va personalizzato per minimizzare gli esiti cicatriziali” conclude.



Alla presentazione del progetto interverranno, tra gli altri, il referente Coni Giuseppe Radin, i dirigenti scolastici degli istituti che hanno aderito all’iniziativa (Liceo artistico statale di Napoli, Liceo Immanuel Kant di Melito, I.T.I. Dalla Chiesa, I.S.S.. F.S. Nitti, Centro sportivo molinari di Ponticelli, Centro canottaggio Nesis Lago Patria, Centro sportivo Nola Città dei Gigli), e gli esperti del team Maria Carmela Annunziata responsabile del laboratorio dedicato all’Acne istituito presso la Unità operativa complessa di Dermatologia della Federico II e Anna De Rosa, psicologa.



Per gli studenti è possibile partecipare all’evento in qualità di discente con un link ad hoc, https://attendee.gotowebinar.com/register/2662920820354745871. Al termine dell’iscrizione si riceverà una mail di conferma con informazioni su come partecipare al webinar.