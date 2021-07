Alla Federico II terza edizione del premio Luglio Goglia, pioniere dell'informatica

Si svolgerà venerdì 9 luglio 2021 alle ore 15,30, presso l’aula magna del Politecnico dell’Università Federico II, a Piazzale Tecchio, la cerimonia di assegnazione della terza edizione del premio di laurea “Ing. Lucio Goglia”.

Un premio di 2500 euro sarà assegnato all’autore della migliore tesi di laurea in Ingegneria Informatica o in Informatica. E’ l’esito di un bando di concorso emanato dall’Università Federico II, su iniziativa e con fondi messi a disposizione da Advanced Systems SPA.

Il premio di laurea punta a tramandare l’eredità culturale e scientifica dell’ingegner Lucio Goglia, pioniere dell’utilizzo dell’informatica a partire dagli anni ‘70 del secolo scorso e fondatore di Advanced Systems SPA.

Il concorso è riservato a coloro che abbiano conseguito, a partire dal 01/04/2019 ed entro la data di scadenza del bando di concorso (28/02/2021), la Laurea Triennale o Magistrale presso l’Università Federico Il in Informatica o in Ingegneria Informatica o presso l’Università degli Studi del Sannio in Ingegneria Informatica oppure presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” in Informatica/Informatica Applicata.

Il premio sarà attribuito ad un laureato che abbia svolto una tesi su tematiche di ricerca dei Database management system, dei Data Warehouse o dei problemi di Business Intelligence, con particolare interesse per gli aspetti metodologici e tecnologici correlati a questi temi.

La commissione ha deliberato l’assegnazione del premio di 2500 euro, come da bando. Quest’anno per la prima volta verrà assegnata, inoltre, una menzione speciale ad un altro candidato autore di una tesi di laurea che abbia suscitato un interesse particolare.

Alla cerimonia di premiazione parteciperanno il professor Giorgio Ventre, direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell’Università “Federico II”, il professor Adriano Peron, coordinatore del corso di Laurea in Informatica dell’università federiciana, il professor Gerardo Canfora, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, il professor Giulio Giunta, Presidente della Scuola Interdipartimentale delle Scienze, dell’Ingegneria e della Salute dell’Università “Parthenope”, il professor Nicola Mazzocca, ordinario della facoltà di Ingegneria Informatica della Federico II e l’ingegner Armando Goglia, Amministratore Delegato di Advanced Systems Spa.