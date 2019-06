Asili nido, via gli zeri dal Sud: sarà riconosciuto un diritto minimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 08:30

Uno zero seguito da una virgola e da altri dodici zeri. Si presentano così - con pignoleria burocratica - le tabelle con i diritti riconosciuti per gli asili nido in tantissimi Comuni del Sud, anche popolosi come Casoria o Ercolano. In pratica invece dei contare i bambini al di sotto dei tre anni per stabilire il fabbisogno si sono contati i mattoni. E dove gli asili mancavano si è assegnato diritto zero, in contrasto con il buon senso e con una lettura, anche non approfondita, della CostituzioneUna vergogna iniziata nel 2015, con l'attuazione per i Comuni del federalismo fiscale, e che dovrebbe terminare, salvo colpi di coda, nel 2020. Il nuovo presidente della Commissione tecnica fabbisogni standard, Giampaolo Arachi, ha infatti invitato le parti a trovare una soluzione in tempo per i prossimi coefficienti di riparto, cioè quelli da approvare entro luglio. La vicenda, denunciata dal Mattino sin dal 2014, quando c'erano solo i documenti preparatori della Copaff, è arrivata alla svolta quest'anno grazie ai ricorsi presentati contro gli zeri al Sud da settanta Comuni del Mezzogiorno con capofila Riccia in Molise, Altamura in Puglia e Cinquefrondi in Calabria, con San Giorgio a Cremano, Monte di Procida, Succivo, San Lorenzello, San Lupo, San Giorgio del Sannio e Pellezzano a rappresentare la Campania. Il Tar del Lazio lo scorso 22 maggio ha dato piena credibilità ai ricorsi, obbligando con una ordinanza il governo a chiarire entro il 22 giugno i criteri con i quali viene ripartito il Fondo di solidarietà comunale. Il caso degli asili nido zero, infatti, è solo il più clamoroso di una serie di storture che incidono sui diritti di cittadinanza, mettendo i meridionali di fronte all'incredibile accusa di «errata residenza» e gettando un'ombra sinistra sul regionalismo differenziato. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti si è in pratica rimesso alla decisione del giudice sulla vicenda dei nidi.