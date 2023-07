Ateneo Vanvitelli: ai nastri di partenza in Campania il nuovo corso di laurea per assistenti sanitari

Attivato dall’Università Vanvitelli di Napoli, il nuovo corso di laurea per Assistenti Sanitari, profilo professionale afferente all’Ordine Tsrm Pstrp delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e prevenzione. Il percorso di studi ha una durata di tre anni per un totale di 180 crediti formativi universitari. L’accesso è a numero programmato.

«Il nuovo percorso formativo – avverte Franco Ascolese presidente dell’Ordine Tsrm Pstrp di Napoli Avellino, Benevento, Caserta – era stato da noi richiesto già dagli scorsi anni al rettore Gianfrancp Nicoletti, al suo vice Italo Francesco Angelillo e al presidente della scuola di Medicina Francesco Catapano a cui va dato atto di aver mantenuto la parola. Ora il nostro lavoro prosegue per garantire la sostenibilità dei corsi e delle attività assistenziali di questo e degli altri profili con le assunzioni necessarie e promesse. Un analogo percorso lo abbiamo del resto intrapreso con l’Ateneo Federico II dove grazie all’impegno del rettore Matteo Lorito e dalla presidente della scuola di Medicina Maria Triassi dal prossimo anno sarà attivato il percorso di studi universitari per Terapisti occupazionali, figura molto richiesta nell’ambito della Sanità pubblica e privata, accreditata e non, che non aveva finora in Campania un percorso di studi universitari».

Il corso per Assistenti sanitari della Vanvitelli va ad aggiungersi a quelli già attivi presso questo Ateneo campano per logopedisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, ortottisti e assistenti oftalmologi, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia, igienisti dentali, tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Nel bando appena emanato - per l’Anno accademico 2023/2024 - per l’ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, la Vanvitelli destina agli Assistenti sanitari 35 posti che si aggiungono ai 60 per logopedisti (divisi a metà, per la sede del corso, tra Ateneo Vanvitelli e Asl di Avellino presso la sede di Grottaminarda), 20 sono invece i posti destinati ai tecnici della riabilitazione psichiatrica (sede Ateneo Vanvitelli), 60 per i Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (Ateneo Vanvitelli), 10 per ortottisti, 50 per i tecnici di laboratorio (20 alla Vanvitelli, (15 destinati ai corsi alla Asl di Caserta, 15 al Cardarelli e 20 alla Vanvitelli), 80 per i tecnici di radiologia medica (divisi in 26 alla Vanvitelli, 14 al Moscati di Avellino, 20 al San Sebastiano di Caserta e altrettanti al Cardarelli).

Ci sono poi a bando 15 posti per Igienisti con corsi dislocati alla Vanvitelli, 20 per tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro e infine i 35, già annoverati posti per aspiranti assistenti sanitari.

A tutti questi si aggiungono 500 posti messi a bando dalla Vanvitelli per aspiranti infermieri, 45 per Ostetrici e altrettanti per infermieri pediatrici.

Numeri da prendere con le molle tuttavia in quanto l’Ateneo Vanvitelli nel bando (che è a numero chiuso) avverte che “con successivo provvedimento sarà resa nota la quantificazione e la distribuzione definitiva dei posti per ciascuna sede di formazione - anche in diminuzione - subordinatamente alle determinazioni assunte con Decreto ministeriale in merito al numero di studenti ammissibili per ciascun corso di studio e ciascuna delle sedi di formazione, nonché delle decisioni adottate dalla Regione Campania a riguardo. Presso l’Ateneo Vanvitelli non sono disponibili posti riservati a candidati non comunitari non residenti in Italia.

Per essere ammessi al concorso i candidati devono presentare istanza di partecipazione, utilizzando le credenziali di accesso ai servizi web di Ateneo, esclusivamente tramite procedura informatica (sito: www.unicampania.it – servizi per gli studenti, concorsi on line – accedi) a decorrere dal 18 luglio 2023 ed entro e non oltre il giorno 29 agosto 2023. Per gli utenti non in possesso delle credenziali, è necessario acquisire le stesse attraverso la procedura di registrazione descritta nella “Guida per la registrazione ai servizi web d’Ateneo”. Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti, a pena di esclusione, al pagamento di un contributo pari a € 100,00 da effettuare - a seguito della creazione nella procedura informatica dell’Avviso Pago-PA - entro il giorno 29 agosto 2023.

«Il corso – spiega Letizia Esposito, presidente della Commissione d’Albo Assistenti sanitari di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta - è rivolto ad aspiranti professionisti sanitari in grado di incoraggiare e sostenere comportamenti che promuovono la salute nella popolazione generale e del singolo individuo attraverso l'apprendimento di strumenti basati sull’educazione e promozione della salute. I laureati in Assistenza sanitaria possono poi accedere al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, al master di primo e secondo livello e ai corsi di dottorato, primo passo per accedere ai livelli dirigenziali».

Ma chi è e che lavoro svolge l’Assistente sanitario? L'Assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale. Nel settore pubblico, in Asl e aziende ospedaliere, nei dipartimenti di Prevenzione, Igiene e Sanità pubblica, Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, Centro screening, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Medicina dello sport, Pediatria di comunità, Ambulatori di pneumologia, oncologia, per immigrati, Distretti socio sanitari, Case per la salute, Consultori Familiari, Dipartimenti di Salute mentale e Dipendenze patologiche, Medicina penitenziaria, Centri per l’educazione alla Salute, Uffici formazione, Uffici qualità e valutazione prestazioni sanitarie, Uffici relazione con il pubblico, Medicina legale, Servizi di prevenzione e protezione, Medico competente, Direzioni sanitarie, Igiene ospedaliera, Servizi di consulenza genetica), Irccs, Università, Inail, Inps. Nel settore privato in Strutture sanitarie, socio-sanitarie, ambulatoriali e cooperative e per la libera professione in studi professionali, Società di servizi, Centri di consulenza, scuole di formazione, assicurazioni sanitarie.

L’attività dell’Assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività dove individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero. Svolge le proprie funzioni con autonomia professionale mediante l’utilizzo di tecniche e strumenti specifici”.

Che cosa fa l’Assistente Sanitario

• Si rivolge alla persona, alla famiglia e alla colletività in tutte le fasi della vita e in ogni stato di salute e condizioone sociale, lavorativa e scolastica

• Progetta, programma, attua e valuta interventi di educazione alla Salute

• Collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi e campagne per la promozione e l’educazione sanitaria

• Partecipa all’organizzazione e gestione degli screening, promuovendone l’adesione e l’adeguata formazione.

• Gestisce l’intero processo vaccinale

• Concorre alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell’educazione sanitaria

• Sorveglia le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole, nelle strutture sanitarie e socio -sanitarie e nelle comunità assistite, controlla l’igie-ne dell’ambiente e del rischio infettivo attivando la sorveglianza epidemiologica

• Interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva

• Attua interventi specifici di sostegno alla famiglia attivando risorse di rete

• Collabora agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole di ogni ordine e grado

• Concorre alle iniziative alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute con un attenzione rivolta a contrastare le disuguaglianze di salute

• Attua interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro formando i lavoratori sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro, partecipando all’organizzazione e gestione della sorveglianza

sanitaria dei lavoratori, partecipando alla valutazione del rischio, della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.