Test di medicina, chiude la full immersion didattica di Training Camp Tutor up

Si avvia a conclusione, presso l'Hotel de la Ville di Avellino, la IX edizione del “Training camp” di Tutor up per la preparazione ai test di ammissione alle facoltà a numero programmato dell'area medico sanitaria. I Training camp sono una full-immersion rivolta a tutti gli studenti che vogliono concludere il proprio percorso preparatorio saggiando le proprie capacità, le condizioni e le tempistiche della prova. Un servizio efficace ed innovativo, collaudato negli anni, con simulazioni, esercitazioni, tecniche di gestione del tempo e dell’ansia, sia in presenza che online. Nell'ultimo giorno è prevista la prova generale del test con difficoltà analoga a quella Ministeriale, sarà un banco di prova per fare il punto della propria preparazione in vista della prova che si terrà il 6 settembre.

Nel corso di questa settimana gli studenti hanno potuto apprendere le tecniche per affrontare al meglio la prova, a gestire i tempi, l'impostazione dei quesiti e a riconoscere gli argomenti da affrontare durante il test in via prioritaria. A conclusione della prova e dopo le correzioni con i docenti esperti di ciascuna materia, tutti gli studenti si riuniranno nella sala maestrale dell'hotel de la Ville dove il Dott. Andrea Ronchi, professore di anatomia patologica del dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva dell'università Vanvitelli, porgerà il proprio saluto ed augurio ai partecipanti, tenendo loro un discorso sul percorso universitario e la professione medica. A concludere le attività il seminario dell'Ing. Gaspare Serroni, fondatore di Tutor Up, sulle tecniche per affrontare la prova e le modalità con cui prepararsi fisicamente e psicologicamente al test in quest'ultima settimana. A Portici dal 3 al 12 settembre si terrà, invece, il Training Camp per gli studenti che affronteranno i test di professioni Sanitarie, previsti il 15 settembre.