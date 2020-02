Università, il bizzarro avviso per gli studenti «straniers» a Roma: è giallo social

Ultimo aggiornamento: 21:38

Un bizzarro avviso in inglese è apparso sulla bacheca degli uffici di Economia dell' università Roma Tre . Un inglese troppo sgrammaticato per essere vero. Il messaggio è rivolto agli «», ai quali si chiede di rivolgersi ai professori dando dello «she» («Lei») per ragioni di rispetto. Si tratta di errori davvero troppo grossolani, evidenti anche a chi ha una conoscenza minima della lingua inglese. Eppure la foto è reale: quell'avviso si trova davvero su una bacheca dell'università, garantiscono gli studenti. A pubblicare l'immagine è stata la pagina "Spotted: Roma Tre - Università di Roma", ma nel giro di poco tempo lo strano messaggio ha fatto il giro dei social.LEGGI ANCHELEGGI ANCHEOltre all'aggettivo «straniers» (in luogo di «foreign»), fa sorridere il fatto che l'autore del misterioso avviso inviti gli studenti a dare del Lei ai professori, ignorando che in inglese non esiste questa italianissima forma di cortesia. Il testo è infarcito di parole inventate e regole infrante ed è leggibile a chiunque transiti davanti a quella bacheca. Sui social molti si interrogano sulla natura di questo avviso. Non si tratta di un fake, ma probabilmente dello scherzo del buontemopone di turno, che ha voluto prendere in giro un professore forse poco avvezzo alla lingua inglese. Questa, almeno, è la teoria più accreditata dagli studenti di Roma Tre.