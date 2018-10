Il prof Barbarisi nuovo presidente Associazione docenti universitari cattolici

Venerdì 19 Ottobre 2018, 17:05

Alfonso Barbarisi, direttore del dipartimento scienze anastesiologiche, chirurgiche e dell’emergenza dell’Università di Napoli, è il nuovo presidente nazionale dell’AIDU, la più grande associazione dei docenti universitari cattolici italiana. Barbarisi ha ottenuto oltre il 90% dei consensi, riportando 98 voti su 112. Al congresso, dedicato all’occupabilità e all’orientamento, hanno partecipato i docenti di oltre 90 università del Paese, oltre ad esponenti a vario titolo della Chiesa, a partire dal cardinale Sepe, rappresentanti del mondo studentesco e della cultura.«Il ruolo dell’università, e dei docenti cattolici in particolare, in un mondo in continua evoluzione – sottolinea Barbarisi – è al centro dell’impegno dell’AIDU per i prossimi mesi e per i prossimi anni. L’emergere di nuove tipologie di lavori rappresenta una opportunità da cogliere per i neolaureati, ma anche uno stimolo per il mondo accademico che deve preparare gli studenti alle nuove professioni. Per perseguire questo obiettivo, i docenti cattolici devono far sentire di più la loro presenza nella società, anche per assicurare – come sottolinea papa Francesco – che l’università diventi un luogo di formazione alla sapienza nel senso pieno del termine e di educazione integrale della persona».