Borse di studio per 5 milioni agli studenti delle scuole superiori della Campania

Venerdì 16 Febbraio 2018, 14:55

La Regione Campania mette a disposizione 12.380 borse di studio, del valore di 400 euro ciascuna, per l'anno scolastico 2017/2018, da utilizzare per l'acquisto o la fruizione di prodotti educativi e culturali (libri, cinema, teatro ecc.), a favore degli studenti frequentanti le scuole superiori di II grado della Campania, pubbliche o parificate, provenienti da famiglie bisognose.L'avviso della Regione Campania è stato pubblicato sul Burc e prevede uno stanziamento complessivo di 5.1 milioni di euro destinati a studenti che, tra i requisiti fondamentali per l'erogazione della misura, devono avere un'attestazione familiare dell'ISEE ordinario 2018 non superiore a 15.748,48 euro.«La giunta regionale della Campania dimostra, ancora una volta, attraverso una misura strutturale, di voler puntare sull'istruzione e la scuola per combattere il disagio giovanile, sostenendo le famiglie nel percorso di educazione dei loro figli», afferma l'assessore all'Istruzione Lucia Fortini. «Abbiamo in programma di erogare, mediante una procedura di presentazione delle istanze agile e trasparente, 12.380 borse di studio per aiutare ragazzi bisognosi che vogliono investire in cultura e istruzione e tenersi al passo coi loro coetanei», conclude l'assessore Fortini.Si può presentare istanza di borsa di studio esclusivamente attraverso l'apposita piattaforma online, all'indirizzo https://iostudio.regione. campania.it, entro e non oltre le ore 13 del 12 marzo 2018. Gli uffici amministrativi degli istituti scolastici sono a disposizione per supportare le famiglie nella compilazione delle domande. Sulla piattaforma online sono disponibili anche i recapiti telefonici a cui rivolgersi per eventuali supporti/chiarimenti. Le borse di studio verranno accreditate dal Miur, erogate in un'unica soluzione, attraverso la Carta dello Studente.