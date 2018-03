Brutti voti e assenze? Parte la notifica ai genitori con l'App collegata al registro

Mercoledì 21 Marzo 2018, 18:08 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 18:25

Da oggi gli studenti, quando decidono di saltare la scuola senza il permesso dei genitori o di tenere un comportamento a scuola decisamente sopra le righe, dovranno stare ancora più attenti. Perché, se dovesse diffondersi in tutta Italia, l’idea che ha avuto il preside del Liceo Artistico di Arezzo, si prospetterebbero tempi duri per gli alunni particolarmente indisciplinati. Il sistema, in realtà, è stato studiato per agevolare la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica dei figli. Ma il coinvolgimento dei ragazzi sarà più che mai diretto. Attraverso un’App – sviluppata ad hoc – i genitori potranno infatti sapere tramite il proprio smartphone, in tempo reale, tutto quello che stanno combinando i propri figli. A riprendere la notizia, riportata da La Nazione, è il sito Skuola.net.Notifiche ai genitoriSapere a che ora entra e a che ora esce, che lezione sta frequentando al momento, che voto ha preso all’interrogazione e persino giustificare il proprio figlio dell’assenza fatta il giorno precedente: queste sono solo alcune delle possibilità che la App può dare a un genitore "ficcanaso". In pratica, tutti gli aggiornamenti del registro. Un’applicazione come tante, si potrebbe obiettare. Con la grande differenza che, rispetto alle altre App, quella adottata dal liceo aretino invierà subito una notifica sul telefono di mamme e papàLa dichiarazione del preside"Finora le famiglie - ha dichiarato il preside del liceo - consultavano il registro elettronico su un computer o simili: facile ma non sempre comodo, specie per chi è al lavoro. Ora basterà scaricare una App e automaticamente anche il più elementare degli smartphone si trasformerà in un registro da sfogliare liberamente".