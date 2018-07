Campania, 2.750 prof precari ma turnover a scuola solo a metà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 25 Luglio 2018, 07:00

Un turnover a metà. Per 1.600 precari campani l'immissione in ruolo è rimandata all'anno prossimo. La tornata assunzioni annunciata dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, avverrà quest'anno entro il 6 agosto. In attesa però dei contingenti ufficiali, autorizzati del Mef, è già definito il quadro dei posti liberi disponibili nei vari ordini di scuola. In Campania, alle medie e superiori sono libere 2.301 cattedre per le varie classi di concorso, cui si aggiungono altre 837 cattedre per la scuola dell'infanzia e primaria: complessivamente i posti da assegnare dovrebbero essere 3.128. Si attende solo la nota ministeriale con l'ok definitivo alle immissioni in ruolo. Ma, tra speranze di assunzione e attese, a colpire è la situazione delle annose graduatorie ad esaurimento (le Gae), quelle da cui si attinge ogni anno per l'immissione in ruolo. Alle medie e alle superiori si contano in tutta la regione ancora 2.750 precari storici inseriti nelle liste: si tratta degli esclusi del piano assunzionale previsto dalla riforma della Buona Scuola, la legge 107. Liste ancora lunghe che vedranno anche quest'anno degli scontenti. In 1.600 dovranno inevitabilmente attendere ancora un altro anno per la stabilizzazione. Pendolari e con una età media che si aggira intorno ai 48-52 anni, i 2.750 precari regionali delle medie e superiori attendono i prossimi giorni con trepidazione. Ma non per tutti c'è posto.