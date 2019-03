Campania, la scuola dei No Vax: 59 bambini senza vaccino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 12 Marzo 2019, 07:00

Duecentocinquanta iscritti alla scuola materna, cinquantanove non vaccinati. La scuola record si chiama Leopardi, abita a Torre Annunziata, e raccoglie i bambini che vivono nel quartiere del Quadrilatero delle Carceri, uno di quelli dove si combatte giorno per giorno per trattenere gli allievi nelle classi. La dirigente scolastica, Antonella D'Urzo e i suoi insegnanti da settimane avevano avvertito i genitori della necessità delle vaccinazioni: inutilmente. E adesso il capo d'istituto ha deciso di concedere ancora qualche giorno ai genitori per regolarizzare la situazione: poi, in mancanza dei certificati, dovrà arrendersi e rimandare i piccoli a casa. «Il contesto in cui ci muoviamo è difficilissimo spiega la D'Urzo gran parte dei nostri alunni ha almeno un genitore in carcere, a volte anche tutti e due. Le mamme sono giovanissime e spesso non riescono nemmeno ad assolvere in maniera adeguata agli obblighi previsti dalla legge».