Concorso scuola, 12 mila precari esclusi: «Gara incostituzionale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 24 Ottobre 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una selezione non per tutti. Al prossimo concorso a cattedra straordinario per le scuole secondarie non potranno partecipare i supplenti che stanno svolgendo un incarico annuale da settembre nelle scuole statali. Tagliati fuori circa 12mila insegnanti italiani. E nella lista degli esclusi rientra anche la quota dei prof storici delle scuole paritarie. Lo stop emerge da quanto disposto dal decreto legge varato il 10 ottobre scorso dal Consiglio dei ministri e frutto della intesa tra ministero dell'Istruzione e sindacati siglata l'1 ottobre per risolvere la problematica della reiterazione dei contratti annuali in Italia.