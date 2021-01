Scuola, il Consiglio di Stato salva il concorso dei presidi

Il Consiglio di Stato salva il concorso dei dirigenti scolastici del 2017, annullato dal Tar del Lazio. In sostanza i tre commissari che avevano portato alla precedente sentenza, Angelo Francesco Marcucci, e due, le dottoresse Davoli e Busceti, perché avevano svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso, non sono stati ritenuti incompatibili per aver svolto corsi di informazione in quanto non sarebbe provato che gli aspiranti dirigenti avessero partecipato a quei corsi.

La sesta sezione del Consiglio di Stato preceduta da Sergio Santoro ha messo la parola fine ad una querelle durata anni. Nel concorso aveva anche partecipato l'attuale ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, risultata idonea.

La sentenza riguarda tuttavia i ricorsi individuali, non è escluso che ci sia un nuovo capitolo al Tar dove sono pendenti i ricorsi collettivi.

