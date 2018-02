Nel nuovo contratto dei prof c'è il diritto di disconnessione: alt a reperibilità con pc e cellulari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Febbraio 2018, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 10-02-2018 09:22

Dopo quasi dieci anni di attesa è stato firmato ieri il nuovo contratto della scuola. Ma tra le novità previste, ce n'è una particolarmente significativa che affronta di petto una delle caratteristiche più pervasive dei nostri tempi. E che riguarda tutti i lavoratori, oggi alle prese con un rapporto simbiotico con i loro pc e i telefonini: il diritto alla disconnessione.«Non si può stare connessi alla rete ventiquattro ore su ventiquattro, a scuola si sono verificati in questi ultimi anni decine di cause per via di mail o messaggi che erano stati spediti ma non erano state letti in tempo utile dagli insegnanti. È per questa ragione che nasce il nuovo contratto: saranno stabilite regole certe e fasce orarie protette in cui i docenti dovranno essere reperibili su indirizzi mail e telefoni», spiega il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi.Per quanto riguarda i docenti, va precisato innanzitutto che non ci sarà un coprifuoco virtuale valido per tutti. «A decidere le fasce orarie in cui il personale potrà essere o non essere contattato spiega ancora Turi - saranno i singoli istituti in funzione della loro autonomia, e sulla base degli accordi che saranno trovati collegialmente tra le varie rappresentanze sindacali». In buona sostanza, quindi, ogni istituto deciderà per sé. «L'orientamento di fondo prosegue Turi - è però quello di sgravare gli insegnanti dall'onere di leggere mail, messaggini e telefonate di lavoro durante i festivi e i prefestivi e nel giorno libero. E di stabilire durante i giorni lavorativi una fascia protetta di silenzio che potrebbe andare dalle 19 alle 7 del mattino. Ma ripeto, su questo ciascun istituto si darà le regole in autonomia». Quali i tempi? Secondo Turi, «già a partire da maggio». Niente più Messenger, Whatsapp, tag, mail, sms: una vera oasi di tranquillità nella quale nessuno sarà più tenuto a interrompere la propria quiete. Ma se gli insegnanti potranno respirare, sotto l'ombrello della legge, che cosa ne sarà degli altri dipendenti pubblici? La risposta del sindacalista della Uil è semplice e chiara: «Il diritto alla disconnessione ottenuto per il personale scolastico, dev'essere l'apripista di analoghe disposizioni che le altre categorie potranno rivendicare per sé, nel quadro dei loro contratti».