Coronavirus, Confapi: pagamento delle rette per asili nido autorizzati e scuole paritarie legittimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Presidente della sezione Scuole paritarie della Campania della Confapi Napoli, la dottoressa, interviene in merito alla situazione delle scuole paritarie nell'ambito dell'emergenza coronavirus precisando quanto segue:«Il Ministero dell'Istruzione con nota n. 388 del 17 marzo 2020, ha trasmesso alle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'Infanzia, statali e paritarie, indicazioni di come procedere per attivarsi con l'attività didattica a distanza, che richiede di essere commisurata rispetto all'età anagrafica dei bambini appartenenti alla scuola prescolare e scolare. Non è corretto indicare ai genitori di astenersi dal pagare le rette scolastiche a favore di dette scuole, in quanto esse si sono attenute alla Nota ministeriale e hanno svolto e continuano a svolgere iniziative di didattica a distanza, anche per i bambini a partire dai 2 anni e necessariamente col supporto dei genitori.Bisogna poi essere consapevoli che i contratti che i genitori hanno sottoscritto con le scuole private paritarie e asili nido autorizzati, hanno natura annuale (la mensilizzazione è solo una modalità più favorevole di pagamento) e pertanto vanno onorati, sia per evitare il rischio di azioni legali, sia perché dette scuole hanno rimodulato la programmazione delle attività, fornendo un servizio a distanza, per il quale sono tenute a riconoscere alle educatrici una parte di ore di lavoro, rinunciando a metterle in CIG al 100% delle ore.Altro è invece apprezzare la sensibilità che discrezionalmente i singoli gestori delle strutture che erogano attività a distanza possono consentire, venendo incontro alle difficoltà delle famiglie rivedendo gli importi delle rate mensili, pur dovendo continuare a sostenere notevoli costi fissi, gestionali e di locazione.La Presidente fa infine presente che fino ad oggi il Governo non ha disposto provvidenze in soccorso alle scuole paritarie e agli asilo nido autorizzati, che rischiano la chiusura. Si chiede perciò almeno chiarezza rispetto all'erogazione del servizio, perché l'informazione sia completa e non diventi occasione di strumentalizzazione per sottrarsi agli obblighi.Per gli educatori è obiettivamente indispensabile affiancare le famiglie per non interrompere il contatto con i bambini, che di sicuro rappresentano i soggetti più fragili in questa fase di emergenza».