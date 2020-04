Coronavirus, esame cardiologico e a domicilio in telemedicina

L'ASL Napoli 2 Nord aumenta l'offerta assistenziale per i pazienti Covid-19 che si trovano al proprio domicilio con una visita cardiologica in telemedicina capace di rilevare l'intervallo QT. Tra gli attuali indirizzi terapeutici per il trattamento del Covid-19, infatti, vi è l'utilizzo della Idrossiclorochina, un farmaco che può avere tra le controindicazioni problemi cardiaci. In quest'ottica l'Azienda ha stilato un protocollo operativo insieme ai medici di Famiglia e ai cardiologi dei reparti ospedalieri dell'ASL Napoli 2 Nord, dotandosi di dieci apparecchi per l'ecocardiografia a distanza, capaci di rilevare l'intervallo QT. La procedura prevede che il medico di famiglia, una volta consultato il cardiologo, possa richiedere l'effettuazione di un elettrocardiogramma a casa del paziente per rilevare l'intervallo QT. A quel punto un'automedica raggiunge a casa il paziente, consegna l'apparecchio delle dimensioni di uno smartphone al paziente che, tenendolo poggiato all'altezza del cuore per trenta secondi, effettua una registrazione dell'intervallo QT. L'apparecchio invia in automatico al reparto di cardiologia l' esame affinché possa essere refertato. L'apparecchio è totalmente disinfettabile e viene sanificato sia prima che dopo ciascun intervento. La refertazione avviene nei reparti di cardiologia dei tre ospedali della terraferma: Pozzuoli, Frattamaggiore e Giugliano.



Antonio d'Amore, direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord «L'idrossiclorochina è il farmaco più usato nella terapia del Covid-19. Si tratta però di una molecola che può determinare problemi cardiaci. Un monitoraggio periodico dell'intervallo QT permette al cardiologo di verificare la reazione cardiaca all'assunzione del farmaco, così da collaborare col Medico di Famiglia per la messa a punto della corretta terapia. Stiamo lavorando per integrare i servizi in funzione dell'assistenza COVID19 al di fuori degli ospedali, utilizzando la medicina del territorio, il servizio 118, la telemedicina, le USCA e i servizi tecnologici». Ultimo aggiornamento: 16:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA