Coronavirus e scuole chiuse: Aidacon ed EduChiAmo insieme per tutelare alunni e genitori

Anche il mondo della scuola è inevitabilmente in subbuglio, in particolare gli istituti scolastici non statali, paritari e non, sono in grandissima difficoltà e a rischio di sopravvivenza. La questione nasce a seguito dell’emergenza Coronavirus e dei decreti emessi dal Governo, che hanno imposto la chiusura delle scuole in tutta Italia. Gli effetti della chiusura sono stati immediati e devastanti e parimenti gravi risultano i suoi risvolti economici. Infatti, da una parte ci sono i genitori i quali, nella stragrande maggioranza dei casi, non ricevendo il servizio scolastico, non sono disposti a continuare a pagare le rette. Dall’altra, le scuole che hanno subito la chiusura forzata e non percependo le rette, non riescono a far fronte ai costi altissimi di gestione ordinaria e straordinaria.



Aidacon Consumatori si è già prodigata con alcune iniziative per raggiungere una soluzione equidistante della questione. “Sosteniamo la battaglia dei genitori, in quanto riteniamo sia indubbio che non siano obbligati a pagare le rette scolastiche - precisa Carlo Claps, presidente dell’associazione – tra l’altro tantissime famiglie a seguito dell’emergenza, sono in difficoltà economica: ecco perché nel caso in cui venissero costrette a pagare le rette sotto la minaccia di azioni legali, da parte delle scuole, noi siamo già pronti a tutelare i loro interessi. Allo stesso tempo siamo consapevoli che il ruolo svolto dalle scuole non statali è fondamentale per garantire il diritto all’istruzione dei nostri figli: siamo in stretto contatto con i responsabili di moltissimi istituti scolastici per stilare una serie di proposte da presentare al Governo come, ad esempio, un sostegno economico per far fronte ai costi dei fitti degli immobili utilizzati dalle scuole”.



Il punto di vista delle scuole è ben rappresentato da Katia Mascolo, direttrice scuola dell'infanzia e micronido “La Bottega di Mastro Ciliegia” di Nocera Inferiore che rappresenta un gruppo foltissimo di scuole dell'infanzia private e paritarie, asili nido privati, e servizi integrativi. “Siamo riuniti da inizio marzo in un comitato SIC (servizi per l'infanzia Campania Covid 19) e rappresento la Campania insieme ad Elisabetta Vozzella per il comitato Nazionale EduChiAmo, nato in Lombardia e con rappresentanze in tutta Italia (oltre 6000 adesioni). Siamo stati inseriti, dagli interventi del Presidente di Regione De Luca nel calderone delle imprese, con soluzioni non adeguate e una tantum, insufficienti a coprire l'intero periodo di chiusura forzata. Il problema attuale, concreto, più grande è la mancanza di liquidità per affrontare le spese fisse di gestione non azzerabili, pertanto chiediamo un contributo a fondo perduto per affrontare le spese fisse di gestione e poter rimanere in piedi per il lungo periodo di chiusura previsto; un sostegno per sopperire alle rette mancate, non percepite dai genitori dei bambini iscritti; estensione della cassa integrazione in deroga per i dipendenti per tutti i mesi di chiusura forzata; consentire ai nostri servizi educati di aprire al pubblico nei mesi di luglio e agosto”.

