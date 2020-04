Coronavirus, la scuola resta senza guida: orari e piattaforme online, nulla è stato deciso

L'emergenza coronavirus ha avuto l'effetto di uno tsunami per il mondo della scuola italiana. All'improvviso dirigenti, docenti e studenti sono stati travolti da una situazione eccezionale senza che esistesse né un quadro normativo che ne chiarisse modalità ed omogeneità, né un contesto contrattuale. I pochi decreti emessi dal ministro dell'istruzione Lucia Azzolina sono serviti un po' a ovviare a questi problemi, ma il quadro generale resta disomogeneo, disordinato, confuso e a tratti anche costrittivo (come segnalano soprattutto i docenti). L'Italia ha dimostrato di non essere pronta per la Didattica a distanza, di non avere mezzi, linee guida e competenze sufficienti. Ma il Paese ha anche dimostrato buona volontà, spesso di singoli docenti che hanno dato una mano agli altri tecnologicamente indietro, di dirigenti pronti all'ascolto e al confronto. Tuttavia i nodi restano, con una scuola non uguale per tutti, con un esame di Stato ancora nebuloso, valutazioni basate non si sa bene su cosa, su un comitato di esperti nominato soltanto martedì (sebbene l'emergenza sia partita il 5 marzo) e già fortemente osteggiato visto che è composto soprattutto da docenti universitari e non da chi la scuola la vive tutti i giorni. È anche ovvio però che con la situazione emergenziale che ha coinvolto il Paese non si poteva interrompere di punto in bianco la didattica, ma sono importanti anche i contatti tra docenti e studenti, fondamentali nella crescita personale e sociale oltre che culturale, e in qualche modo si doveva andare avanti. Nei fatti invece è successo che queste relazioni si siano interrotte, soprattutto per quei ragazzi appartenenti a fasce sociali fragili privi di pc, tablet e smartphone (secondo l'Istat sono il 33,8 per cento, numero che al Sud sale al 41,6) che non stanno facendo Dad.

L'emergenza coronavirus però non ha coinvolto soltanto noi italiani e guardando gli altri Paesi, abbiamo confermato ancora una volta la nostra lentezza e impreparazione, come diceva mesi fa l'Istat, quando segnalava livelli di istruzione della popolazione italiana nettamente inferiori a quelli medi europei. Insomma, il Miur ha perso la grande occasione di progettare e organizzare una scuola davvero uguale per tutti.



Ciò che viene recriminato principalmente al Miur è di essersi mosso con lentezza, creando caos.(soprattutto nella scuola primaria) e in gran parte le hanno attivate a inizio aprile. Una lentezza che riflette l'organizzazione a monte, cioè quella ministeriale, con il ministro Azzolina che ha preso poche decisioni di peso, tra cui una nota su lavoro agile e riunioni degli organi collegiali, e il decreto dell'8 aprile sull'esame di stato (ancora in divenire). Riguardo la Dad c'è un sito dedicato nato «per supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza» come se fosse una scelta opzionabile mentre è obbligatoria per Dpcm dell'8 marzo, dove ad avere successo sono le «esperienze» delle singole scuole e di certo non le (assenti) linee guida. Solo martedì ha poi annunciato di aver istituito un comitato di diciotto esperti che avrà il compito di formulare e presentare idee e proposte per la ripartenza.

Uno dei nodi centrali è la mancanza di uniformità, con ogni istituto scolastico che fa Dad a modo suo, tante app, portali e tutorial messi in rete senza tutela della privacy e linee guide, senza una piattaforma univoca e sicura per tutti gli istituti scolastici italiani. Il Miur non ha dato indicazioni precise sulla Dad, lasciando la libertà di scelta ai singoli istituti che hanno disseminato una eterogeneità ormai radicata che porta a lezioni senza periodicità, di durata variabile, con valutazioni discordanti o assenti, niente più simulazioni e verifiche. Una manchevolezza del Miur che potrebbe riflettersi per sempre sulla vita culturale, sociale e professionale di milioni di studenti. La scuola sta andando avanti grazie all'impegno dei singoli, ma è dato per scontato che gli studenti posseggano gli strumenti necessari per la Dad. L'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, presieduta da Paolino Marotta, ha effettuato un sondaggio ed emerge che almeno il 10 per cento degli studenti non fa Dad perché non hanno un pc o tablet e una connessione a internet adeguata. Il Miur ha sì stanziato 70 milioni di euro per colmare il gap dei dispositivi tra studenti meno abbienti ma per il 46 per cento dei dirigenti italiani non sono sufficienti, e sono arrivati anche questi tardi (il decreto è stato firmato solo il 26 marzo).

Divide poi l'eventuale decisione di un Esame di Stato in presenza, con l'Andis che lo appoggia, e gran parte dei docenti no, al punto da ironizzano su segni da mettere per terra per garantire la distanza minima di due metri, la misurazione a ogni prova della temperatura, alle bonifiche prima e dopo una seduta d'esame. Ma ci sono altrettanti docenti che considerano illegittimi e improponibili gli esami in modalità da remoto, poiché nessuno potrà garantire che essi avvengano in conformità e senza aiutini esterni. Senza contare l'incognita della valutazione.

