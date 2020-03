Scuole chiuse per Coronavirus, Azzolina: si va verso proroga oltre il 3 aprile. Maturità terrà conto delle difficoltà

La chiusura delle scuole causa coronavirus sarà prorogata, e verranno prese misure per gli studenti che devono fare gli esami di stato. Lo ha spiegato il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina su Sky Tg24. «Penso si andrà nella direzione che ha detto il presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile ma in questi giorni invito tutti alla massima responsabilità. Non è possibile dare un'altra data per l'apertura» delle scuole «tutto dipende dall'evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza», ha precisato.

«Si crede che il ministro dell'Istruzione possa chiudere le scuole ma non è così. Abbiamo fatto una nota per limitare al massimo la presenza del personale scolastico nelle scuole - ha aggiunto Azzolina - Ringrazio la ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone che ha scritto una norma importante che permetterà alle scuole che sapranno organizzarsi anche di poter chiudere: importante è che la scuola non si fermi, ci sono scadenze che vanno rispettate». La scuola «grazie all'autonomia» deve e può organizzarsi, ha spiegato la ministra.



Per quanto riguarda la maturità «Sicuramente verranno prese misure per gli studenti che devono fare gli esami di stato. Le misure dipendono da quanto ancora rimarranno chiuse le scuole. Stiamo pensando a diversi scenari possibili; apprezzo tanto i documenti che le consulte e il forum degli studenti hanno presentato. Gli studenti mostrano grande maturità li terrò in seria considerazione. Saranno comunque esami seri ma che dovranno tenere presente il momento difficilissimo che gli studenti stanno attraversando». La proroga dell'anno scolastico «dipende da come va la didattica a distanza: se funzionerà non abbiamo motivo di allungare l'anno scolastico; sarebbe offendere chi sta facendo tanto in queste settimane, tra l'altro ricompattando la comunità scolastica».

