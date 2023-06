Corriereuniv, 25esima edizione della “Guida alla maturità”

La dieta (non troppo ferrea) da seguire negli ultimi giorni prima degli esami, i consigli su come affrontare le prove scritte e il colloquio orale e l’immancabile tototema che quest’anno vede in pole position il tridente D’Annunzio, Svevo e Manzoni: è disponibile gratuitamente da oggi sul sito di CorriereUniv “La Guida alla Maturità”, realizzata in collaborazione con la Fondazione Italia Education, giunta quest’anno alla sua 25esima edizione. Quarantadue pagine di contenuti a disposizione degli oltre 536mila studenti che a partire dal prossimo 21 giugno si troveranno ad affrontare il temutissimo esame che quest’anno torna alla sua dimensione classica (due prove scritte e un orale) a conclusione della parentesi dovuta alla pandemia da Covid-19.

«Mi piace definire la nostra guida uno strumento didattico-emotivo, utile sia a raccogliere le ultime informazioni e qualche aspetto pratico che magari può essere sfuggito ai ragazzi in vista dell’esame ma soprattutto uno strumento in grado di dare consapevolezza agli studenti che dalla maturità in poi si aprirà un periodo di grande importanza per la propria vita» spiega Mariano Berriola, direttore di CorriereUniv.

Per questo “La Guida alla Maturità” oltre a un’ampia sezione dedicata alla prima prova, alla seconda, e all’orale offre ai maturandi spunti di riflessione su quello che arriverà dopo la fine dell’esame, con la scelta (sempre più difficile per molti studenti) se continuare gli studi, lavorare o tentare un’avventura all’estero. «Quello che consiglio sempre ai ragazzi è di prendersi il giusto tempo per maturare una scelta serena e riflessiva senza improvvisarla, o peggio, lasciarla al caso - aggiunge Mariano Berriola - Per questo abbiamo inserito anche una sezione dedicata al lavoro proprio per dare agli studenti una visione più ampia possibile del futuro che cominceranno a costruirsi con la fine dell’esame di maturità.

Tra le curiosità presenti nelle 25esima edizione della Guida ci sono i consigli su come alimentarsi durante i giorni immediatamente precedenti all’esame, sia per i ragazzi che per le ragazze, con l’imperativo di mettere al bando il junk food e privilegiare cibi facilmente digeribili soprattutto di sera per non andare ad appesantire le ore di riposo che saranno già particolarmente tribolate per colpa della tensione pre-esame.