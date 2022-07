Così l'Università guarda ai professionisti del futuro

Nei giorni scorsi Il Mattino ha dedicato ampio spazio alla notizia del calo delle immatricolazioni nelle Università italiane. Un ampio e puntuale Focus curato da Lorenzo Calò ci ha mostrato dati inequivocabili su cui riflettere (su tutti quello relativo ai 10mila iscritti in meno nella media nazionale rispetto al precedente anno accademico) e li ha correttamente inseriti nell'analisi di uno scenario che, non da oggi, vede l'Italia mestamente al penultimo posto tra i Paesi dell'Unione Europea per numero di laureati.

Nel nostro Paese è laureato solo il 28% dei giovani tra i 24 e i 35 anni rispetto alla media del 41% degli altri Paesi Ue. E gli Stati membri si sono posti anche l'auspicabile obiettivo di aumentare al 45% entro il 2030 la quota di popolazione laureata. Insomma alcune delle difficoltà del nostro sistema universitario (che sono inevitabilmente il riflesso delle difficoltà del sistema Paese) non le scopriamo oggi né sono conseguenza dei due anni di pandemia nel corso dei quali molti Atenei italiani hanno saputo anche migliorare la propria offerta formativa ed il proprio sistema didattico.

Perché un giovane di 18 anni al termine del percorso della scuola secondaria superiore dovrebbe iscriversi all'Università? La risposta è semplice. Iscriversi all'Università dovrebbe garantirgli maggiori occasioni per il suo futuro sia sotto il profilo della qualità del lavoro che sotto il profilo della quantità della retribuzione. I nostri 18enni avvertono questa garanzia'? Evidentemente non sempre. Lo stesso Focus del Mattino ci ha, infatti, raccontato che rispetto a questo calo generale di iscrizioni vi sono state delle eccezioni. In Campania, ad esempio, l'Ateneo che ho l'onore di guidare ha registrato un aumento di oltre il 7% degli immatricolati rispetto al precedente anno accademico. Una tendenza che va avanti da quasi un decennio. Ci sono quindi altri dati ed altri riscontri che possono indicarci come arrivare ad offrire ai nostri giovani quella garanzia che ci chiedono per investire tempo, impegno e denaro nel loro futuro. In molti colloqui di orientamento ascoltiamo gli studenti delle scuole secondarie superiori chiederci un percorso di studi in cui si venga seguiti con attenzione e nel quale vi sia una didattica calibrata anche sulle esigenze in continuo divenire del mondo del lavoro.

Guardando ai numeri che ci fornisce annualmente AlmaLaurea nel rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati posso dire che nel nostro Ateneo queste aspettative non vengono disattese. Al Suor Orsola quasi il 77% degli studenti si laurea in corso' (un dato superiore di oltre il 15% rispetto alla media nazionale). La laurea conseguita al Suor Orsola è risultata, secondo il parere di un campione di oltre 3mila laureati, più efficace di oltre il 15% rispetto alla media nazionale quanto alla spendibilità nel mercato del lavoro del titolo conseguito e all'utilizzo nel lavoro delle competenze acquisite durante il corso di studi. Due dati che in questa sede non servono certo ad un mero esercizio di pavoneggiamento ma che servono a dare un contributo alla riflessione lanciata proprio da questo giornale.

Qualcuno ha scritto di un modello Suor Orsola. Ne siamo lieti e proviamo a migliorare e rinnovare questo modello ogni giorno. Quando nel 2016 abbiamo aperto il primo corso di laurea in Italia specificamente dedicato alla green economy lo abbiamo fatto dopo due anni di tavoli di lavoro e concertazione' con imprenditori, manager ed aziende del settore per calibrare l'offerta formativa sulle reali esigenze del mercato del lavoro non solo attuale ma soprattutto futuro. E gli obiettivi indicati oggi dal Pnrr, così come i dati di placement dei nostri laureati green, ci hanno dato ragione. Allo stesso modo sono 15 anni che lavoriamo da veri pionieri sull'interazione tra scienze umane e nuove tecnologie. Un quindicennio di ricerca e di didattica innovativa condotte nel Centro interdipartimentale di ricerca Scienza Nuova e innovate dai nostri migliori giovani nel Dottorato di ricerca in Humanities and Technologies che, giunto ormai al suo decimo ciclo, vanta il 100% di placement altamente qualificato, in Italia e all'estero.

Con questo bagaglio di esperienza stamane alle 12 (con diretta streaming su www.unisob.na.it/facebook) presentiamo il primo corso di laurea in Campania in Digital humanities per le materie letterarie e i beni culturali. Lo facciamo, insieme al Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, con una riflessione dedicata al tema L'umanista digitale per la smart school e per il sistema produttivo. La nostra plurisecolare tradizione pedagogica si rinnova ancora una volta. Al servizio della Scuola, dei suoi allievi, dei suoi docenti e quindi al servizio del futuro del Paese.

* Rettore dell'Università

Suor Orsola Benincasa