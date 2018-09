Dietrofront vaccini, è caos certificati: controlli dei Nas nelle scuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Settembre 2018, 07:00

Retromarcia del Parlamento sui vaccini: il faro da seguire per alunni e famiglie e per l'iscrizione a scuola rimane la legge Lorenzin. Ma tra emendamenti, autocertificazioni senza valore, obblighi e disegni di legge in itinere esplode il caos in molti istituti scolastici. In attesa c'è un disegno di legge (ancora in pista) che dovrebbe mettere ordine nella confusione fin qui generata. Ciò mentre i presidi, a più riprese, avevano chiarito che, senza certificato, i bambini non sarebbero entrati a scuola e a fronte della levata di scudi di medici e società scientifiche che, ascoltati in audizione in Parlamento, avevano ribadito a che rinviare l'obbligo vaccinale sarebbe stata una follia.Intanto per controllare la veridicità delle autocertificazioni già presentate nei tempi massimi fissati per le iscrizioni (il 18 luglio scorso) sono in queste ore al lavoro i carabinieri del Nas. Qualcuno, tra i genitori dei minori, infatti, pensando che la proroga dell'obbligo sarebbe andata in porto, potrebbe aver forzato la mano e autocertificato una vaccinazione non ancora avvenuta. L'obiettivo è appunto individuare eventuali casi di falsificazione della documentazione, sia che si tratti di autocertificazioni sia di certificati da parte delle Asl di competenza. Nelle settimane scorse è esploso il caso di una mamma bresciana che aveva presentato un certificato non veritiero. A complicare le cose c'è anche il mancato riconoscimento, da parte di molti presidi, della validità dell'autocertificazione che comunque poggia su una circolare (firmata a inizio luglio dal ministro della Salute Giulia Grillo) che non ha alcun valore di legge. I controlli, sono partiti da ieri in nidi e materne e proseguiranno nei prossimi giorni a campione.