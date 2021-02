L'Università Parthenope inaugura il corso di formazione in Digital Human Resource Management, un corso di grande attualità nato per rispondere alle esigenze che le nuove frontiere delle «tecnologie digitali e dello smart working» impongono. Il corso si rivolge a studenti universitari, liberi professionisti, imprenditori e dirigenti d'azienda e si pone l'obiettivo di formare Manager nella gestione delle risorse umane che abbiano competenze organizzative, digitali e di innovazione trasversali e conoscenze di strumenti e modalità di lavoro agile.

Promosso dal dipartimento di giurisprudenza dell'Ateneo campano e accreditato dal ministero dello Sviluppo economico, il corso si avvale di importanti collaborazioni con Aidp - Associazione Italiana per la Direzione del Personale - Campania, la Fiddoc - Federazione Italiana Donne Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, la società BeInnovative2020 e Tor Vergata - Confapi Contaminaction Hub.

Proprio grazie al sostegno del ministero, sono state attivate 25 borse di studio (estendibili fino a 40) rivolte a studenti universitari - inoccupati o disoccupati - che risultino iscritti all'anno scolastico 2020/21. Per il finanziamento di ulteriori studenti non dipendenti c'è la possibilità di erogare donazioni e riceverne in cambio un credito del 100% del valore erogato. Il corso, essendo digital, consente per le aziende che dovessero iscrivere i propri partecipanti, di fruire dei crediti d'imposta di cui al piano «Transizione 4.0».

«Il manager che gestisce le risorse umane in una impresa o in un ente pubblico ha un ruolo molto delicato e di grande responsabilità - ha sottolineato la prof Filomena Buonocore, direttore del corso - poiché deve occuparsi della gestione, selezione, formazione e sviluppo del personale, ed è quindi fondamentale una preparazione mirata. Nell'era della trasformazione digitale questo ruolo è diventato ancora più delicato, poiché per sfruttare le opportunità che le innovazioni tecnologiche offrono è necessario utilizzare differenti modelli di organizzazione del lavoro e favorire lo sviluppo di nuove competenze tra i dipendenti dell'azienda».

È possibile iscriversi entro le ore 12 del 29 marzo. Il corso si rivolge ad un massimo di 80 partecipanti. Le attività didattiche si svolgeranno in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e avranno inizio nel mese di aprile 2021. Sono previste anche testimonianze del mondo delle professioni e delle aziende operanti nel settore pubblico ed in quello privato e delle attività di stage/tirocini che saranno erogate in presenza presso le numerose aziende partner.

