Diritto dell'Unione europea, sport e il caso Superlega: dibattito alla Federico II di Napoli

Lunedì 6 marzo dalle 15 nell’aula Pessina dell’Università di Napoli “Federico II”, al Corso Umberto I 40, verrà presentata la XVII edizione del Corso di perfezionamento in Diritto dell’Unione europea “La tutela dei diritti”.

Durante l’incontro, realizzato in collaborazione con le cattedre di diritto della concorrenza, del prof. Fabio Ferraro, e di diritto del mercato unico in azione, del prof. Amedeo Arena, si analizzeranno gli aspetti connessi all’attuazione della politica europea dello sport e le implicazioni relative alle regole europee del mercato unico e della concorrenza.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del prof. Sandro Staiano, Direttore del Dipartimento di giurisprudenza, del prof. Vittorio Amato, Direttore del Dipartimento di Scienze politiche, e dell’avv. Immacolata Troianiello, presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli.

Dopo la relazione introduttiva del prof. Fabio Ferraro, Direttore del Corso di Perfezionamento in diritto dell’Unione Europea, prenderà la parola il prof. Roberto Mastroianni, Giudice presso il Tribunale dell’Unione europea, che presiederà l’incontro.

Seguiranno le relazioni della dott.ssa Elisabetta Freni, Direttore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del prof. Pietro Manzini, ordinario di diritto dell’UE presso l’Università di Bologna e del Prof. Oreste Pallotta, associato di diritto dell’UE presso l’Università di Palermo, che affronteranno tematiche connesse al diritto della concorrenza e al settore dell’audiovisivo. Il prof. Stefano Bastianon, ordinario di diritto dell’UE presso l’Università di Bergamo, e l’avv. Michele Colucci, della Commissione europea, analizzeranno, invece, le specificità dello sport nel contesto dell’ordinamento dell’Unione. L’avv. Paolo Del Vecchio, Avvocato dello Stato, tratterà infine la recente vicenda della “Superlega”.

Il Professore Fabio Ferraro, Direttore del corso di perfezionamento in Diritto dell’Unione europea, ha dichiarato: «Il Corso di Perfezionamento in Diritto dell'Unione europea: la tutela dei diritti intende affrontare gli argomenti di maggiore attualità e interesse del diritto UE e della concorrenza. Per questo motivo, abbiamo deciso di dedicare la giornata inaugurale del Corso al tema del complesso rapporto tra Unione europea e sport, che è recentemente tornato in auge con la nota vicenda della Superlega».

L’incontro si terrà in presenza e su Teams.