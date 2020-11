Dpcm Natale, le Regioni al governo: ai licei didattica a distanza fino a gennaio, con stop impianti sci chiudere frontiere

Scuole chiuse. Le Regioni chiedono al governo di prolungare la didattica a distanza per i licei fino a gennaio. La proposta è emersa nel corso della riunione con i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza. In vista del prossimo Dpcm hanno anche chiesto di valutare la chiusura delle frontiere in caso di divieto di riapertura degli impianti da sci.

L'obiettivo dei governatori sarebbe evitare così la concorrenza degli Stati europei che invece dovessero permettere le vacanze sulla neve. Il governo ha confermato che di riapertura degli impianti si potrà parlare soltanto dopo le feste di Natale, sempre secondo quanto riferito da fonti che assistono all'incontro.

<div class="flourish-embed flourish-bar-chart-race" data-src="visualisation/2178601" data-url="https://flo.uri.sh/visualisation/2178601/embed" aria-label=""><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Il vertice

La riunione è stata convocata dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, con Regioni, Anci e Upi. In collegamento, oltre a Speranza, il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il presidente dell'Anci Antonio De Caro e il presidente dell'Upi Michele de Pascale. Si tratta della prima riunione governo-Regioni in vista del prossimo Dpcm. Tra i governatori partecipano i presidenti del Veneto Luca Zaia, della Liguria Giovanni Toti, della Basilicata Vito Bardi, del Molise Donato Toma, della Calabria Nino Spirlì e della Toscana, Eugenio Giani.

