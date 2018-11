CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 18 Novembre 2018, 09:00

Cittadinanza e Costituzione, alternanza scuola-lavoro e analisi del testo, sparisce invece la tesina: sono queste le novità principali introdotte nella prova orale del prossimo esame di maturità. E sono loro che stanno togliendo il sonno a mezzo milione di studenti che, nel mese di giugno, sosteranno l'esame di Stato. La maturità infatti cambia volto e in questi giorni sale l'attesa per le novità che riguarderanno il colloquio: la tesina finisce nel cassetto e trovano spazio, invece, argomenti mai trattati prima, o quasi, alla maturità.Nelle scuole superiori, infatti, la Costituzione non ha trovato mai un ruolo preciso. Si tratta infatti di un argomento previsto da 10 anni circa, dall'allora ministro Gelmini, che dovrebbe far parte del corso di studi di ogni ragazzo. Ma che, ad oggi, difficilmente trova spazio sui libri di testo o nei progetti scolastici. Un problema che riguarda gli oltre 500mila studenti che frequentano l'ultimo anno delle scuole superiori e che, ora, si preparano ad affrontare la nuova maturità, riformata da uno dei decreti attuativi della legge della Buona Scuola. Il ministero dell'istruzione ha già spiegato le novità che riguarderanno la prima prova scritta, mentre sale l'attesa per i dettagli che interessano la prova orale. Innanzitutto, come già annunciato dal ministro Bussetti, la tesina non ci sarà e il colloquio partirà probabilmente da un argomento a piacere per poi approfondire temi che riguardano sia le materie scolastiche, su domande dei commissari, sia le esperienze dello studente, compresa l'alternanza scuola lavoro. Ma non solo.