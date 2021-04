Federico II, talenti in connessione con il laboratorio Accenture Lacsap

Prende il via dal 21 aprile 2021 il LACSAP - Laboratorio ACCENTURE di approfondimento dei sistemi informativi aziendali basati su piattaforma SAP, organizzato nell’ambito delle iniziative del #JobDayDEMIche vede protagonisti con successo di interesse e partecipazione imprese, studenti e neo laureati della Federico II. Si tratta di un’occasione importante per i 40 studenti iscritti delle Lauree Magistrali in Innovation and International Management e in Economia Aziendale del Dipartimento di Economia, Management, Istituzionidella Università Federico II di Napoli in vista della possibilità di generare successivamente specifici sbocchi professionali.

Il LACSAP è un programma che si articola in 6 seminari che spaziano da tematiche innovative metodologiche (come il Design Thinking) e tecnologiche (i mondi Cloud, Web, BigData) AD ALTRE più propriamente collegate ai processi aziendali (focalizzate sulla piattaforma SAP).

“La collaborazione con il DEMI della Federico II, operativa già da diversi anni – dichiara Massimo Michelini, responsabile area SAP dell’Italy Advanced Technology Center di Accenture-ci ha permesso di rinforzare la conoscenza del nostro brand nel mondo universitario e di accedere a decine di talenti, laureati triennali e magistrali, che ogni anno entrano a far parte della nostra organizzazione non solo nella sede di Napoli ma su tutto il territorio nazionale.In questo contesto, insieme al professor Roberto Vona, è nata l’idea di lanciare l’iniziativa LACSAP, un laboratorio sui sistemi informativi aziendali il cui obiettivo è avvicinare gli studenti del DEMI al mondo dell’Information Technology, fornendo loro ulteriori strumenti per accedere ad un mondo del lavoro che sempre di più richiede competenze trasversali necessarie a guidare le aziende e quindi il Paese verso una completa trasformazione digitale. Sarà una ulteriore occasione per confrontarsi direttamente con il mondoe principalmente con gli studenti e con le loro esigenze di formazione”.

Questo Laboratorio rappresenta un ulteriore investimento nel capitale umano del DEMI. È rivolto ad un numero massimo di 40 partecipanti ammessi attraverso l’iscrizione alla piattaforma del JobDAY, prevede una frequenza obbligatoria e consente l’attribuzione di crediti formativi (3CFU per “altre attività formative” a scelta dello studente). La selezione avverrà in ordine cronologico di iscrizione.

"Si tratta di una speciale operazione di co-branding di due attori: ACCENTURE e DEMI di Federico II che per questo genere di iniziativa - sottolinea Roberto Vona, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, promotore e coordinatore delle iniziative del JobDayDEMI - non ha uguali in Italia. Il Laboratorio genererà ulteriori occasioni di lavoro preziose e flussi stabili di occupabilità di elevato pregio per gli studenti dei corsi di laurea di area aziendale del nostro Ateneo, contribuendo in modo concreto a fronteggiare l'emorragia dei giovani talenti napoletani".

“Il LACSAP - spiega ancora Vona - oltre ad arricchire con una nuova proposta il robusto catalogo dell'offerta di laboratori a disposizione degli studenti delle lauree magistrali del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell'Ateneo Federico II di Napoli,rappresenta una innovazione anche per quanto concerne le attività che il Dipartimento realizza ogni anno per orientare e facilitare il placement dei propri studenti. Il laboratorio LACSAP offrirà dunque sia un percorso formativo tecnico di grande valore e modernità, sia una concreta opportunità per i partecipanti per candidarsi al termine del percorso formativo, in modo privilegiato, alle procedure di recruitment della multinazionale ACCENTURE”.

Il JobDayDEMI (http://www.jobdaydemi.unina.it/) è dunque un evento istituzionale finalizzato al placement dei talenti presenti tra i laureati e laureandi in scienze aziendali del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli e rappresenta una occasione unica per conoscere personalmente gli HR manager, cui è affidata la responsabilità della selezione e del recruiting dei giovani ai quali offrire le migliori opportunità di carriera.

Si può consultare la pagina Facebook, Instagram, Linkedin e il sito del Job Day Demi per conoscere le attività realizzate nel corso degli anni. Il Job Day è promosso in collaborazione con l’ASE, l’Associazione degli Studenti di Economia.

Per iscrizioni: www.docenti.unina.it/roberto.vona