Federico II, nuovi progressi sulla ricerca del Covid dal dipartimento di Farmacia

Il ricercatori della Federico II, guidati dai Professori Fancesco Maione, Mariarosaria Bucci e Paolo Grieco del dipartimento di Farmacia con il loro staff hanno ottenuto nuovi risultati nel campo della ricerca sul Covid-19:

«In merito a quello già effettuato - afferma Francesco Maione- In questo momento si va ad evidenziare da prima gli aggiornamenti scientifici che riguardano i meccanismi molecolari coinvolti nell’eziopatogenesi, quindi anche nella progressione della malattia da Covid 19, e si va ancor di più ad approfondire il coinvolgimento di una specifica citochina pro infiammatoria che è l’interleuchina 17A nell’ induzione e nelle progressione delle complicanze da Covid 19”.

Il lavoro di ricerca continua e continuano gli obbiettivi di lavoro su di essa da parte di tutto il gruppo della Federico II per riuscire a ottenere altri importanti risultati “La nostra ricerca attuale si sta direzionando, in collaborazione con l'azienda New.Fa.Dem, verso lo sviluppo di nuovi anticorpi neutralizzanti e/o antagonisti recettoriali per l’interleuchina 17A.

Sono delle nuove molecole che hanno attività biologiche molto più prominenti rispetto ad altre terapie biologiche già presenti in commercio, come obiettivi futuri a stretto giro, circa 6-12 mesi si potrà ultimare la fase di sperimentazione preclinica, sperando poi in una sperimentazione clinica di queste nuove terapie biologiche”.