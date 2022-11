Federico II, opportunità di studio post laurea presso il Collegio d’Europa

Venerdì 11 novembre dalle 11 alle 13 nell’aula Enrico Pessina del Dipartimento Giurisprudenza dell'Università Federico II, si parlerà delle opportunità di studio post laurea presso il Collegio d’Europa, prestigioso istituto indipendente di studi europei fondato nel 1949, con sede a Bruges in Belgio e a Varsavia in Polonia, presso il parco storico Natolin.

Il Collegio d’Europa offre diversi master, in materie quali il diritto dell’Unione europea, l’economia, le relazioni internazionali e molto altro. Per la frequenza di tali master, il Ministero degli Esteri eroga ogni anno borse di studio a favore dei cittadini italiani.

L'incontro sarà coordinato da Amedeo Arena, docente di diritto dell'Unione europea e delegato all’internazionalizzazione presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università Federico II, il quale ha dichiarato: «Nel 1963, Michel Gaudet, a capo del servizio giuridico degli esecutivi europei, affermava che ‘soltanto attraverso la cooperazione tra cittadini dei differenti Paesi europei può realizzarsi l’apprendimento del processo d’integrazione europea e, soprattutto, di quello spirito europeo che è alla base della comprensione reciproca e della tolleranza’. Ed è proprio questa l’atmosfera che si respira a Natolin e a Bruges, ove diversi laureati dell’Università Federico II hanno proseguito i propri studi, ove le specificità nazionali si compongono dando luogo ad un insieme che è più della somma delle parti. Credo quindi che questo incontro sia una preziosa opportunità per la comunità dell’Università Federico II».

L’incontro si aprirà con i saluti di Mattia Filippin, Director of recruitment presso il Collegio d’Europa, che ha detto: «Il Collegio d'Europa risale al 1948 ed è il più antico istituto post-laurea di studi europei. L'idea originale fu quella di creare un istituto in cui laureati provenienti da diversi paesi europei potessero studiare e vivere assieme in vista di carriere legate alla cooperazione e integrazione europea. Questa importante missione continua tutt’oggi: vogliamo offrire ai nostri studenti una visione d’insieme dell’Europa, in tutte le sue dimensioni e sfaccettature. Durante il loro anno di studi, i nostri studenti, provenienti da circa 50 nazioni, costruiscono insieme una vera comunità di diversità e rispetto reciproco, allargando così le loro vedute per diventare veri cittadini globali, responsabili e proattivi»

Tra i saluti anche quelli di Loredana Strianese, docente di diritto finanziario e referente della Commissione placement del medesimo Dipartimento, che ha dichiarato: «In qualità di componente della Commissione placement, coordinata da Federico Putaturo, sono molto lieta che il nostro Dipartimento ospiti questo incontro, di particolare rilevanza per l’inserimento professionale. Diversi nostri laureati che hanno proseguito i propri studi al Collegio d’Europa, infatti, ricoprirono attualmente incarichi di alto profilo presso la Commissione ed altre istituzioni dell’Unione europea, nonché presso studi professionali e grandi imprese».

Seguirà la presentazione di Stanisław Kosobucki, events coordinator presso la sede di Natolin, che illustrerà nel dettaglio l’offerta formativa del Collegio d’Europa.

L’incontro proseguirà con l’intervento di Elena Maioli Castriota Scanderbech, funzionaria presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che parlerà della propria esperienza di studio presso la sede di Bruges del Collegio d’Europa e in vista dell’incontro ha dichiarato: «Agli studenti della Federico II dico: arricchite il vostro percorso con un'esperienza di studio e di lavoro all'estero. L'Ateneo napoletano dà la formazione giusta per distinguervi in qualunque percorso sceglierete e forti di questa consapevolezza mettetevi in gioco. Non importa se l'esperienza sarà solo temporanea o diventerà una scelta di vita. Il Collegio d’Europa, come pure altri percorsi, completeranno la vostra formazione. L'interazione con la diversità di culture e punti di vista vi renderà giuristi migliori e diventerete veri cittadini europei. E se pensate che sarà difficile avete ragione, ma è una scelta che restituisce più di quanto prende e troverete dentro di voi energie e risorse che non pensavate di avere».

Infine, vi sarà un confronto con due studentesse del Collegio d’Europa: Valentina Di Micco, studentessa presso la sede di Bruges, e Roberta Finocchiaro, studentessa presso la sede di Natolin.

Tale iniziativa è stata organizzata congiuntamente dal Delegato all’internazionalizzazione e dalla Commissione Placement del Dipartimento di Giurisprudenza.

L’incontro si terrà esclusivamente in presenza e darà diritto all’acquisizione di n. 1 CFU per gli studenti frequentanti. Link alla locandina: https://www.dropbox.com/s/tc99h80ww7x1enw/College%20of%20Europe%2011%20Nov%202022.jpg?dl=0