Formazione, riconoscimento alla I clinica Neurologica e Neurofisiopatologia della Vanvitelli

Corsi all'Università avanti tutta. La prima clinica Neurologica e Neurofisiopatologia della Vanvitelli come riferimento per la formazione dei neurologi di tutta Europa. Il riconoscimento di “Host Department” - unico in Campania - arriva dall’European Accademy of Neurology (Ean) che ha individuato e confermato il possesso di elevati standard di competenza clinica e di ricerca scientifica tale da poter svolgere questo ruolo centrale nella formazione degli specialisti europei.

L’Ean è un'organizzazione scientifica che rappresenta più di 45mila membri, nonché 47 società nazionali europee. E, in quanto società medico-scientifica, promuove l'eccellenza nella pratica della neurologia in tutta Europa, portando a una migliore assistenza ai pazienti e mirando all'avanguardia nella ricerca neurologica e a mantenere l'Europa nella sua posizione di centro scientifico mondiali nell’ambito neurologico.

«Neurologi in formazione provenienti da tutta Europa avranno la possibilità di apprendere la metodologia clinica e di ricerca scientifica riconosciuti come eccellenze dall’Ean – chiarisce Gioacchino Tedeschi, direttore della I Clinica Neurologica e Neurofisiopatologia – e dopo un’attenta valutazione delle domande da parte di una commissione internazionale, i vincitori avranno a disposizione una borsa di studio Ean per svolgere il loro stage di formazione per un periodo di tempo fino a 12 settimane». Alessandro Tessitore, professore ordinario della Clinica neurologica, sostiene: «L’European Accademy of Neurology supporta i neurologi europei nella loro formazione per approfondire le esperienze e competenze professionali. Come Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia credo che il confronto tra gli specialisti in formazione italiani ed i neurologi provenienti da diverse realtà europee possa rappresentare un arricchimento, per chi ospita e per coloro che saranno ospitati, non solo per quanto concerne i temi della neurologia ma culturale nel senso più autentico del termine».