Giorgio Parisi Nobel per la fisica, la vita grama dei ricercatori italiani tra paghe basse e vent'anni di precariato

Non basta l'entusiasmo, o la preparazione. I giovani ricercatori fuggono all'estero per le difficoltà a trovare spazi e guadagni. L'esercito dei ricercatori è cresciuto dal 2005 al 2016 di 60mila unità. Un esercito che, nelle Università, è di 78mila occupati, secondo la «Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia elaborata dal Cnr». Il turn over è fermo, con metà dei docenti universitari italiani oltre i 50 anni.

