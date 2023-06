Giornata dello Studente, la grande festa per il compleanno dell'Università Federico II

Il 5 giugno, data della fondazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico, ha aperto le celebrazioni di ‘Buon Compleanno Federico II’ la cerimonia di consegna della Laurea honoris causa in Geologia e Geologia applicata ad Alberto Angela.

Domani giovedì 8 giugno al centro dei festeggiamenti ci saranno gli studenti, quotidianamente al centro degli interessi dell’Ateneo, come disponeva l’imperatore svevo Federico II nella lettera fondativa dettata a Siracusa il 5 giugno del 1224. Tant’è che non solo offriva agli studenti dell’Italia meridionale la possibilità distudiare vicino casa, ma, tra gli altri numerosi vantaggi, straordinari per l’epoca, non erano gli studenti a pagare i professori, come in tutti gli altri ‘studi’: a Napoli i professori erano retribuiti dall’imperatore. Gli studenti erano protetti e tutelati, potevano beneficiare anche, ad esempio, di borse di studio. Ma non solo.

Come ricorda il rettore Matteo Lorito: «La lettera fondativa di Federico II si conclude con un patto solenne con gli studenti: ‘vi promettiamo di rispettare le condizioni proposte, di onorare le vostre persone e di ordinare universalmente che da tutti siate onorati’. È questo l’impegno che oggi l’Ateneo intende rinnovare, nel solco della sua antica tradizione».

Giovedì 8 giugno, infatti, alle 10.30, nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo, a largo San Marcellino, è in programma la Giornata dello studente federiciano.

Prima edizione dell’iniziativa dedicata a tutti gli studenti della Federico II, che a vario titolo, tra musica, parole e immagini, racconteranno le loro esperienze da federiciani.

Ci saranno studenti attori, scrittori, musicisti, sportivi, cantanti, studenti di diverse nazionalità, studenti impegnati nelle aule e 'oltre le aule'.

Tanti i nomi in scaletta.

Aprirà la mattinata il Rettore Matteo Lorito e la concluderà la Prorettrice Rita Mastrullo. Una cover dell’indimenticabile cantautore italiano Pino Daniele darà il via al DJ Set a cura degli studenti di F2 Radio Lab, il laboratorio radiofonico della Federico II, nell'atrio della chiesa cinquecentesca del Complesso di San Marcellino.

L'evento, trasmesso anche in streaming, è a ingresso libero e aperto a tutti.