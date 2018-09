Venerdì 21 Settembre 2018, 20:34

Su iniziativa del Consiglio d’Europa, il 26 settembre è stato proclamato dal 2001 Giornata Europea delle Lingue, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione del vecchio continente all’ampia varietà linguistica e promuovere la diversità culturale ed il plurilinguismo dell’Unione.Tra gli obiettivi generali della Giornata Europea delle Lingue c’è anche quello di incoraggiare uno studio delle lingue esteso a tutta la vita. In questa cornice l’Istituto Universitario “Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - Internazionale” di Benevento celebra tale ricorrenza per informare il pubblico sull’importanza della conoscenza delle lingue e per incoraggiare l’apprendimento delle stesse durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola per motivi di studio, per esigenze professionali, ai fini della mobilità o per piacere personale.Il 26 mattina l’Ateneo aprirà la porte agli studenti provenienti dagli istituti superiori della città, con laboratori tematici in inglese, francese, tedesco e spagnolo, mentre il pomeriggio sarà dedicato ai bambini, con attività ludico-didattiche nelle quattro lingue di studio della SSML.«L’obiettivo – spiega la prof Michela Renna, docente di Inglese nel Corso di Laurea in Mediazione Linguistica - è incoraggiare gli studenti ad imparare le lingue, nella convinzione che la diversità linguistica sia uno strumento per ottenere una migliore comprensione interculturale ed un elemento chiave nel ricco patrimonio culturale del nostro continente».Le attività si svolgeranno la mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,30 ed il pomeriggio dalle 16,30 alle 18,00. I presenti saranno impegnati, a rotazione, in quattro differenti laboratori per entrare in contatto con le diverse lingue. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli interessati