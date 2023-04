Gli studenti dell’Isabella d’Este realizzano una veste liturgica per il Papa: «Festeggiamo così i suoi 10 anni di pontificato»

Una realizzazione degli studenti dell’Istituto superiore Isabella d’Este, un regalo al Papa fatto in laboratorio dai ragazzi dell’indirizzo tessile, artigianato e moda in occasione dei 10 anni di pontificato. Realizzazione e consegna al Santo Padre di una veste liturgica fatta in laboratorio dagli studenti.

Un progetto voluto fortemente dalla dirigente scolastica Giovanna Scala, e dal corpo docenti dell’Istituto. La stoffa è stata disegnata a mano dai ragazzi dell’Istituto realizzata con fili di seta e cotone al quale sono stati aggiunti inserti di lamé oro.

Un triangolo, sulla parte anteriore della veste che rappresenta il simbolo della Trinità.

Il piviale è realizzato nel colore liturgico bianco, che si usa nelle celebrazioni mariane, simbolo per eccellenza della purezza. «Un tributo importante – si legge nella nota - che ha visti impegnati i ragazzi più prestigiosi dell’Istituto in questo progetto, un esperienza che ha dato valore all’impegno di questi ragazzi».