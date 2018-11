Fondi alle Università, il ministro Bussetti apre ai prof

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 14 Novembre 2018, 11:00

Fondi all'università, i docenti incalzano il governo nelle ore cruciali per la definizione della legge di Stabilità targata 2019. Oltre alla base dei prof e dei ricercatori italiani, che si sta facendo sentire attraverso il movimento per la dignità della docenza universitaria, arriva al Miur anche la freccia lanciata dalla conferenza dei rettori presieduta dal napoletano Gaetano Manfredi, che punta suoi giovani ricercatori e su un graduale processo di semplificazione della burocrazia interna. Il ministro Marco Bussetti intanto non resta a guardare e batte un colpo, accoglie le istanze e apre ad un impegno volto a sbloccare lo stallo in cui è caduto il sistema accademico italiano.Incalzato dal corpo docente delle università italiane che ha messo circa 10mila firme in calce ad una lettera inviata al Governo, pungolato dalla Crui che pone temi di rinnovamento e di gestione degli atenei, il ministro Bussetti lancia un messaggio distensivo al mondo accademico, ma senza entrare nel dettaglio delle possibili azioni da intraprendere.«Il Governo ha ben presente l'importanza del tema del finanziamento al sistema universitario - dichiara il numero uni del Miur - Per questo siamo fortemente impegnati per trovare maggiori risorse. In particolare intendiamo garantire una concreta possibilità di carriera, sia ai ricercatori a tempo determinato che a quelli a tempo indeterminato. Il sistema accademico italiano è fra i migliori al mondo e merita fondi adeguati e la dovuta attenzione. Non li faremo mancare». Le ultime parole suonano come un impegno che il ministro prende nei confronti dei docenti ma soprattutto dei ricercatori, che piano piano cercano di farsi strada nelle università italiane.